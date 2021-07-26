Юлія Мендель. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n157918-mendel-ziznavalasya-chomu-pishla-vid-zelenskogo-video.html

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Юлія Мендель, екс-речниця президента Володимира Зеленського, зізналася, що головною причиною її звільнення стало те, що робота на главу держави підкосила її здоров’я.

Про це колишній прес-секретар розповіла в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай, відповідне відео опублікували на YouTube.

Мендель заявила, що в такому графіку, у якому вона жила, у неї не було часу на відновлення, та вона не знала, скільки часу може піти на покращення самопочуття.

Я сказала, мовляв, хлопці, неможливо, щоби президент був без секретаря два місяці, три, півроку…, — зізналась вона.

Саме тому це стало головною причиною звільнення. Мендель зізналася, що думала постійно про проекти та була «віддана державі», а тому не помічала, як її стан здоров’я погіршився.

Я розумію, що я не зможу працювати ні на державу, ні на єдиний проект, якщо щось трапиться зі мною, — пояснила Юлія Мендель.



Зокрема, екс-речниця Зеленського спростувала інформацію про те, що вона тричі писала заяву про звільнення, а також наголосила, що час роботи на президента асоціюється в неї з колосальним навантаженням. Вона додала, що саме через погане самопочуття вона повісила на декольте сонцезахисні окуляри під час брифінгу президента в Парижі, чим порушила ділову етику.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-речниця президента Володимира Зеленського зачитала уривок зі своєї нової книги, яку вона вирішила видати після свого звільнення з посади.