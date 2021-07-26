Перегляди, «лайки», коментарі – СБУ накрила ботоферму на 12 тис. акаунтів, фото — СБУ

https://racurs.ua/ua/n157917-pereglyady-layky-komentari-sbu-nakryla-botofermu-na-12-tys-akauntiv-foto.html

Ракурс

Про ліквідацію потужної ботоферми, яка виконувала завдання замовників з Росії, відзвітувала СБУ в Івано-Франківську.

Її організатор тільки у 2021 році використав для реєстрації фейкових акаунтів майже 12 тис. SIM-карток українських та російських мобільних операторів. Прро це розповіли у прес-службі силового відомства.

СБУ вилучила SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване обладнання, а також майже 3 тис. SIM-карток. Спецслужба стверджує, що замовники послуг ботоферми використовували «липові» акаунти для масштабних спотворень інформаційного середовища. Йдеться про «накрутку» кількості переглядів, вподобань, написання коментарів у соціальних мережах та відеохостингах.

Організував ботоферму місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Ботоферма працювала, здебільшого, у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях. Замовляли послуги зазвичай клієнти з РФ. Розрахунки велися в рублях.

Організатору ботоферми можуть оголосити підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 КК України).

«Ракурс» розповідав, що у травні подібну структуру накрили в Черкасах.