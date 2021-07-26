Кандидатури на посаду посла США в Києві назвали ЗМІ

США. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n157916-kandydatury-na-posadu-posla-ssha-v-kyievi-nazvaly-zmi.html

Ракурс

Посол США в Україні може бути обраний уже найближчим часом. Дві основні кандидатури наразі вже розглядаються.

На посаду посла Сполучених Штатів Америки (США) в Україні претендує посол країни в Сербії Ентоні Годфрі та посол США в Узбекистані Деніель Розенблюм, повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела.

Наголошується, що в Роземблюма більше шансів дістати посаду та стати послом в Україні.

Обидва посли були призначені на свої посади у 2019 році. Даніель Розенблюм у 2014−2018 роках працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу в справах Південної та Центральної Азії.

Він займався управлінням політикою США й дипломатичними відносинами з п’ятьма державами Центральної Азії — Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. У 2008−2014 роках Розенблюм був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральної Азії.

Ентоні Годфрі до свого призначення послом США в Сербії був заступником посла США в Росії, а також працював у Бюро Держдепу в справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заступник помічника держсекретаря Джордж Кент заявив, що наразі триває процес відбору кандидатур серед американських дипломатів. Він наголосив, що наприкінці каденції попередньої адміністрації було 80 країн без послів. Кент також додав, що в Києві за традицією працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.

Джерело: Дзеркало тижня