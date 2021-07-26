На Київщині подорожчає проїзд у приміських маршрутках, фото: «Страна»

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Тарифи на проїзд у приміських маршрутках Києва з вересня планують підняти на 10−16%.

Підняття тарифів, як очікується, торкнеться всієї правобережної частини Київської області. Про це повідомляє видання «Вести» з посиланням на голову Асоціації перевізників Київської області Олексія Павленка.

За словами Павленка, перевізники сильно постраждали за час карантину, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Працювали в півсили, а підтримки від держави не отримали. Ми не просили компенсації, грошей, але чекали, що нам нададуть гарантії перед банками, які зараз нас обклали штрафними санкціями. Адже багато хто брав кредити для покупки автобусів, і їх треба віддавати, — зазначив Павленко.

Але при цьому перевізників штрафували за відсутність у пасажирів масок, за перевезення в салоні більше 50% пасажирів і так далі. А потім ще й паливо підвищилося в ціні, — додав він. — У вересні підвищення буде від 10 до 16%, але на кожному маршруті індивідуально.

Водночас він запевнив, що причина запланованого подорожчання — у водіях.

Основні збитки у нас не через те, що ми мало заробляємо, а тому, що водії привласнюють солідні суми. Квитки не врятують, як і кондуктори. Вихід — тільки безконтактна форма оплати врятує. Всі перевізники розуміють механізм, але терплять, тому що водіїв не вистачає, — заявив він.

Водії, зі свого боку, звинувачують керівництво.

Нашим начальникам все мало, ось вони і підвищують вартість проїзду, — розповів виданню один із водіїв. — Карантин, підвищення ціни на деталі або пальне — це брехня. Зарплата водіїв не підвищується, ремонтуємо маршрутки своїм коштом. А при цьому з підвищенням вартості нам підняли планку-план з перевезень і зборів збільшили.



Нагадаємо, у травні «Київський метрополітен» та «Київпастранс» закликали владу підняти тариф на проїзд.

Джерело: «Вести»