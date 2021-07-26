На Киевщине подорожает проезд в пригородных маршрутках, фото:

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Тарифы на проезд в пригородных маршрутках Киева с сентября планируют поднять на 10−16%.

Поднятие тарифов, как ожидается, коснется всей правобережной части Киевской области. Об этом сообщает издание «Вести» со ссылкой на председателя Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексея Павленко.

По словам Павленко, перевозчики сильно пострадали за время карантина, введенного в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Работали в полсилы, а поддержки от государства не получили. Мы не просили компенсации, денег, но ждали, что нам предоставят гарантии перед банками, которые сейчас нас обложили штрафными санкциями. Ведь многие брали кредиты для покупки автобусов, и их надо отдавать, — отметил Павленко.

Но при этом перевозчиков штрафовали за отсутствие у пассажиров масок, за перевозку в салоне более 50% пассажиров и так далее. А потом еще и топливо повысилось в цене, — добавил он. — В сентябре повышение будет от 10 до 16%, но на каждом маршруте индивидуально.

В то же время он заверил, что причина запланированного подорожания — в водителях.

Основные убытки в нас не потому, что мы мало зарабатываем, а потому, что водители присваивают солидные суммы. Билеты не спасут, как и кондукторы. Выход — только бесконтактная форма оплаты спасет. Все перевозчики понимают механизм, но терпят, потому что водителей не хватает, — заявил он.

Водители, со своей стороны, обвиняют руководство.

Нашим начальникам все мало, вот они и повышают стоимость проезда, — рассказал один из водителей. — Карантин, повышение цены на детали или топливо — это ложь. Зарплата водителей не повышается, ремонтируем маршрутки за свой счет. А при этом с повышением стоимости нам подняли планку план по перевозкам и сборы увеличили.



Напомним, в мае «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» призвали власти поднять тариф на проезд.

Источник: «Вести»