Наводнение в Европе. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n157914-vnezapnost-i-ignorirovanie-riskov-v-gschs-obyasnili-pochemu-evropu-zatopilo.html

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Наводнение в Европе объяснили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Там заявили, что в мире наблюдается общая тенденция к увеличению количества случаев стихийных бедствий, спровоцированных климатическими изменениями.

Специфика этих явлений заключается в их внезапном и быстром течении, считают в пресс-службе ГСЧС.

Так, спасатели заявляют, что наводнение в Германии в середине июля 2021 года унесло жизни 160 человек, почти 180 человек пропали без вести. Почти 40 тыс. человек до сих пор не имеют доступа к электричеству и водопроводу.

Причинами бедствия стали многочасовые ливни, недостаточно эффективная система предупреждения о природных катаклизмах и неадекватное восприятие местными информации о возможных последствий паводка.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые мощные наводнения произошли в Бельгии 24 июля после проливных дождей и гроз. Сложные погодные условия наблюдались в районах южной франкоязычной области Валлонии. Больше всего пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.