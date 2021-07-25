Потоп в Бельгии. Фото: УП

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Новые мощные наводнения произошли в Бельгии 24 июля после проливных ливней и гроз.

Сложные погодные условия наблюдались в районах южной франкоязычной области Валлонии. Больше всего пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант. Например, в городе Динан вода смывала автомобили. Об этом сообщает DW с посланием на бельгийский кризисный центр.

Смытые потоками воды автомобили заблокировали железнодорожный переезд. Сообщения о человеческих жертвах пока не поступали.

В городе Намюр в результате сильного дождя произошел селевой оползень, а северная провинция Антверпен также понесла некоторый ущерб из-за штормов.

Напомним, 15 июля потоки воды и оползни опустошили целые деревни в Германии и Бельгии. Стихия унесла жизни более 180 человек в Западной Европе. Ущерб от наводнения в Германии исчисляются миллиардами — только в транспортной сфере европейской страны они составляют около 2 млрд евро.

Источник: DW