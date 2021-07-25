Нові жахливі повені в Бельгії спричинили масові руйнування (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n157887-novi-jahlyvi-poveni-v-belgiyi-sprychynyly-masovi-ruynuvannya-foto-video.htmlРакурс
Нові потужні повені відбулися у Бельгії 24 липня після проливних злив та гроз.
Складні погодні умови спостерігалися в районах південної франкомовної області Валлонії. Найбільше постраждали провінції Намюр та Валлонія-Брабант. Наприклад, у місті Дінан вода змивала автомобілі. Про це повідомляє DW із посланням на Бельгійський кризовий центр.
Змиті потоками води автомобілі заблокували залізничний переїзд. Повідомлення про людські жертви поки не надходили.
У місті Намюр внаслідок сильного дощу відбувся селевий зсув, а північна провінція Антверпен також зазнала деякої шкоди через шторми.
Нагадаємо, 15 липня потоки води і зсуви спустошили цілі села у Німеччині та Бельгії. Стихія забрала життя понад 180 осіб у Західній Європі. Збитки від повені у Німеччині обчислюються мільярдами — лише у транспортній сфері європейської країни вони становлять близько 2 млрд євро.
Джерело: DW