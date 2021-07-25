Потоп у Бельгії. Фото: УП

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Нові потужні повені відбулися у Бельгії 24 липня після проливних злив та гроз.

Складні погодні умови спостерігалися в районах південної франкомовної області Валлонії. Найбільше постраждали провінції Намюр та Валлонія-Брабант. Наприклад, у місті Дінан вода змивала автомобілі. Про це повідомляє DW із посланням на Бельгійський кризовий центр.

Змиті потоками води автомобілі заблокували залізничний переїзд. Повідомлення про людські жертви поки не надходили.

У місті Намюр внаслідок сильного дощу відбувся селевий зсув, а північна провінція Антверпен також зазнала деякої шкоди через шторми.

Нагадаємо, 15 липня потоки води і зсуви спустошили цілі села у Німеччині та Бельгії. Стихія забрала життя понад 180 осіб у Західній Європі. Збитки від повені у Німеччині обчислюються мільярдами — лише у транспортній сфері європейської країни вони становлять близько 2 млрд євро.

Джерело: DW