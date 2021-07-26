Лондон после ливней назвали Венецией, скриншот видео

https://racurs.ua/n157913-london-posle-livney-nazvali-veneciey-video.html

Ракурс

Лондон ушел под воду. Сильные ливни заставили власть британской столицы закрыть восемь станций метро. В СМИ призвали граждан избегать затопленных участков и временно назвали Лондон Венецией, поскольку вода превратила дороги на каналы.

Как сообщает ВВС, вечером 25 июля в некоторых местах из-за подтопления образовались пробки из автомобилей, метро сбилось с графика движения.

В наиболее пострадавших зонах затопило тротуары, а пассажиры бродили на остановках транспорта по щиколотку в воде. В столице закрыли несколько важных магистралей, а также тоннель Блекволл под Темзой.

Непогода бушует на всем юго-востоке Англии. Уровень осадков может достигнуть 10 см. Спасатели просят в ближайшее время воздержаться от поездок.

Ливни и грозы в Великобритании начались после длительной жары, когда погода изменилась на более прохладную. В Лондоне сегодня ожидается повышение температуры до +26.

Напомним, что на прошлой неделе удару стихии подверглись Германия и Бельгия. Количество погибших на западе ФРГ достигла не менее 163, а вблизи Кельна разыскивают 59 пропавших без вести.

В Нидерландах близ городка Меерсен из-за наводнения прорвало дамбу. В Бельгии большая вода вызвала хаос на улицах нескольких городов.