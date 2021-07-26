Лондон після злив назвали Венецією, скріншот відео

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Лондон пішов під воду. Сильні зливи змусили владу британської столиці закрити вісім станцій метро. У ЗМІ закликали громадян уникати затоплених ділянок і тимчасово назвали Лондон Венецією, адже вода перетворила дороги на канали.

Як повідомляє ВВС, увечері 25 липня у деяких місцях через підтоплення утворилися затори з автомобілів, метро збилося з графіку руху.

У найбільш постраждалих зонах затопило тротуари, а пасажири бродили на зупинках транспорту по щиколотку у воді. У столиці закрили декілька важливих магістралей, а також тунель Блекволл під Темзою.

Негода вирує на усьому південному сході Англії. Рівень опадів може досягти 10 см. Рятувальники просять найближчим часом утриматися від поїздок.

Зливи та грози у Великій Британії розпочалися після тривалої спеки, коли погода змінилася на більш прохолодну. У Лондоні сьогодні очікується підвищення температури до +26.

Нагадаємо, що минулого тижня удару стихії зазнали Німеччина і Бельгія. Кількість загиблих на заході ФРН сягнула щонайменше 163, а поблизу Кельна розшукують 59 зниклих безвісти.

У Нідерландах поблизу містечка Меєрсен через повінь прорвало дамбу. В Бельгії велика вода спричинила безлад на вулицях кількох міст.