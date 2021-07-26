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Лондон після злив назвали Венецією, скріншот відео
Лондон після злив назвали Венецією (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n157913-london-pislya-zlyv-nazvaly-veneciieu-video.htmlРакурс
Лондон пішов під воду. Сильні зливи змусили владу британської столиці закрити вісім станцій метро. У ЗМІ закликали громадян уникати затоплених ділянок і тимчасово назвали Лондон Венецією, адже вода перетворила дороги на канали.
Як повідомляє ВВС, увечері 25 липня у деяких місцях через підтоплення утворилися затори з автомобілів, метро збилося з графіку руху.
У найбільш постраждалих зонах затопило тротуари, а пасажири бродили на зупинках транспорту по щиколотку у воді. У столиці закрили декілька важливих магістралей, а також тунель Блекволл під Темзою.
Негода вирує на усьому південному сході Англії. Рівень опадів може досягти 10 см. Рятувальники просять найближчим часом утриматися від поїздок.
Зливи та грози у Великій Британії розпочалися після тривалої спеки, коли погода змінилася на більш прохолодну. У Лондоні сьогодні очікується підвищення температури до +26.
Нагадаємо, що минулого тижня удару стихії зазнали Німеччина і Бельгія. Кількість загиблих на заході ФРН сягнула щонайменше 163, а поблизу Кельна розшукують 59 зниклих безвісти.
У Нідерландах поблизу містечка Меєрсен через повінь прорвало дамбу. В Бельгії велика вода спричинила безлад на вулицях кількох міст.
Pudding Mill Lane DLR Station pic.twitter.com/s9AkSPHd4H
— Rob Day (@R0bday) July 25, 2021
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