Курс валют. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157912-kurs-ievro-probyv-richnu-psyhologichnu-poznachku-infografika.html

Ракурс

Курс валют в Україні й надалі «лихоманить». Національний банк України (НБУ) розрахував офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

долар США — 27,05 грн;

євро — 31,85 грн.

Долар просів відразу на 14 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем. Натомість курс євро за день впав на 18 копійок і пробив вниз психологічну позначку в 32 гривні. Це сталося вперше з 22 липня 2020 року. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з прогнозами аналітиків, середній курс за підсумками 2021 року очікується на рівні 27,9 грн/дол. Кінець липня на валютному ринку пройде дуже активно. Окрім постійних чинників, які впливають на міжбанк наприкінці кожного звітного періоду, цього разу спрацює і психологічний чинник. Також намітилася інтрига щодо подальшого поводження курсу й політики Нацбанку.

Коррахунки банків на ранок цього тижня перебуватимуть у межах широкого коридору від 48 до 77 млрд грн, але особливої загрози для валютного ринку такий гривневий навіс не матиме, бо переважна більшість клієнтів й надалі відчуває брак у гривні для проведення своїх поточних господарських операцій перед завершенням місяця.