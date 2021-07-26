Курс валют. Фото: istock

https://racurs.ua/n157912-kurs-evro-probil-godovuu-psihologicheskuu-otmetku-infografika.html

Ракурс

Курс валют в Украине и в дальнейшем «лихорадит». Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

доллар США — 27,05 грн;

евро — 31,85 грн.

Доллар просел сразу на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. В то же время курс евро за день упал на 18 копеек и пробил психологическую отметку в 32 грн. Это произошло впервые с 22 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно прогнозам аналитиков, средний курс по итогам 2021 года ожидается на уровне 27,9 грн/долл. Конец июля на валютном рынке пройдет очень активно. Кроме постоянных факторов, влияющих на межбанк в конце каждого отчетного периода, на этот раз сработает и психологический фактор. Также наметилась интрига относительно дальнейшего поведения курса и политики Нацбанка.

Корсчета банков на утро на этой неделе будут находиться в пределах широкого коридора от 48 до 77 млрд грн, но особой угрозы для валютного рынка такой гривневый навес не представляет, потому что подавляющее большинство клиентов и в дальнейшем испытывает дефицит в гривне для проведения своих текущих хозяйственных операций перед завершением месяца.