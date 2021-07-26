В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Comments.ua

https://racurs.ua/n157911-148-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-na-olimpiyskih-igrah-v-tokio.html

Ракурс

На Олимпийских играх, которые происходят в Токио, обнаружили уже 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19 среди спортсменов и персонала Олимпиады.

В частности, за минувшие сутки, 25 июля, зафиксированы еще 16 новых случаев. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на организаторов игр.

Так, три случая инфицирования обнаружили среди спортсменов, гражданство которых не уточняется. Остальные 13 инфицированных — среди персонала Олимпиады (восемь чиновников, связанных с играми, один из которых проживал в Олимпийской деревне, четыре подрядчика и член оргкомитета).

Отмечается, что инфицированные спортсмены и представитель персонала отныне не проживают на территории Олимпийской деревни.

Также организаторы Олимпиады сообщили, что среди 16 человек, которые вчера получили положительный тест на коронавирус, шестеро являются жителями Японии, остальные инфицированные — граждане других стран.

Олимпийские игры в Токио начались 23 июля. Они продлятся до 8 августа.

Источник: Kyodo News