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У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Comments.ua

148 випадків коронавірусу виявили на Олімпійських іграх в Токіо

26 лип 2021, 10:23
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На Олімпійських іграх, які відбуваються в Токіо, виявили вже 148 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 серед спортсменів та персоналу Олімпіади.

Зокрема, за минулу добу, 25 липня, зафіксовано ще 16 нових випадків. Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на організаторів ігор.

Так, три випадки інфікування виявили серед спортсменів, громадянство яких не уточнюється. Решта 13 інфікованих — з персоналу Олімпіади (вісім чиновників, пов’язаних з іграми, один з яких проживав в Олімпійському селищі, чотири підрядники та член оргкомітету).

Зазначається, що інфіковані спортсмени і представник персоналу відтепер не проживають на території Олімпійського селища.

Також організатори Олімпіади повідомили, що серед 16 осіб, які вчора отримали позитивний тест на коронавірус, шестеро є жителями Японії, решта інфікованих — громадяни інших країн.


Олімпійські ігри в Токіо розпочалися 23 липня. Вони триватимуть до 8 серпня.

Джерело: Kyodo News


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