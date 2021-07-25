Голодувала і переживала – тренер Білодід про втрачене "золото" Олімпіади, фото — АР

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Ракурс

Дар’я Білодід стала першою українкою, яка здобула олімпійську нагороду на Іграх в Токіо. У вазі до 48 кг киянка виграла «бронзу» у дзюдо.

Батько й наставник першої медалістки України на Олімпіаді-2020 прокоментував результат Дар’ї, яка націлювалася в Токіо виключно на перемогу.

Білодід після завойованої бронзової медалі заявляла, планує реалізувати мрію про «золото» в Парижі у 2024 році.

Її батько Геннадій Білодід розповів «Суспільному» про ймовірні причини невдачі доньки в півфіналі.

Кожна сутичка була складною: психологічно й, напевно, фізично — не знаю. Вона молодець, — сказав тренер.

Результати виступів Дар’ї команда тренерів почала аналізувати. Однією з причин поразки у півфіналі Білодід вважає перенесення Олімпіади на рік, адже це відтермінувало запланований перехід Дар’ї у важчу категорію. Відтак, спортсменку довелося тримати на голодуванні.

Це все також дається взнаки. Психологічно важко, коли ти їсиш порційно, а не скільки тобі хочеться. Дар’я — молодець, витримала, — пояснив тренер.

Після повернення з Олімпіади дзюдоїстка планує зробити паузу в повноцінних тренуваннях. Скільки триватиме відпочинок — поки що невідомо.

Ігри в Токіо — олімпійський дебют Білодід. Українська дзюдоїстка могла розраховувати і на участь у золотому фіналі. Проте у півфінальній сутичці не змогла перемогти представницю Японії Фуну Тонакі.

На поразку Білодід відреагувала у сльозах. І так само емоційно відчувала себе після перемоги у бронзовому фіналі — українка перемогла представницю Ізраїлю Ширу Рішоні.