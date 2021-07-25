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Голодала и переживала — тренер Билодид об утраченном "золоте" Олимпиады
Голодала и переживала — тренер Билодид об упущенном «золоте» Олимпиадыhttps://racurs.ua/n157898-golodala-i-perejivala-trener-bilodid-ob-upuschennom-zolote-olimpiady.htmlРакурс
Дарья Билодид стала первой украинкой, завоевавшей олимпийскую награду на Играх в Токио. В весе до 48 кк киевлянка выиграла «бронзу» в дзюдо.
Отец и наставник первой медалистки Украины на Олимпиаде-2020 прокомментировал результат Дарьи, которая нацеливалась в Токио исключительно на победу.
Билодид после завоеванной бронзовой медали заявляла, что планирует реализовать мечту о «золоте» в Париже в 2024 году.
Ее отец Геннадий Белодед рассказал «Суспільному» о вероятных причинах неудачи дочери в полуфинале.
Каждая схватка была сложной: психологически и, наверное, физически — не знаю. Она молодец, — сказал тренер.
Результаты выступлений Дарьи команда тренеров начала анализировать. Одной из причин поражения в полуфинале Билодид считает перенос Олимпиады на год, поскольку это отсрочило запланированный переход Дарьи в тяжелую категорию. Из-за этого спортсменку пришлось держать на голодании.
Это все также сказывается. Психологически трудно, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется. Дарья — молодец, выдержала, — пояснил тренер.
После Олимпиады дзюдоистка планирует сделать паузу в полноценных тренировках. Сколько продлится отдых — пока неизвестно.
Игры в Токио — олимпийский дебют Билодид. Украинская дзюдоистка могла рассчитывать и на участие в золотом финале. Однако в полуфинальной схватке не смогла победить представительницу Японии Фуну Тонако.
На поражение Билодид отреагировала в слезах. И так же эмоционально чувствовала себя после победы в бронзовом финале — украинка победила представительницу Израиля Ширу Ришон.
Источник: «Суспільне»
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