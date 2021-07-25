Привилегии для вакцинированных назвали в Минздраве

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Вакцинированные украинцы во время новых усиленных карантинов получат определенные привилегии. В Министерстве здравоохранения сообщили, что прививка от COVID-19 предоставит гражданам дополнительные преимущества. Например, в Министерстве здравоохранения рассматривают возможность предоставления послаблений для таких лиц в период усиления ограничений.

Главный санврач Игорь Кузин в интервью «Апострофу» заявил, что такую ​​возможность в ведомстве «рассматривают в будущем».

Речь идет об использовании внутреннего «ковидного» сертификата. Это электронный документ, который граждане смогут сгенерировать в приложении «Дія», который подтверждает факт прививки от COVID-19.

Кузин отметил, что подобные привилегии будут вводиться соответствующим постановлением Кабмина. Он считает, что вакцинированные украинцы во время карантина смогут посещать различные заведения.

Рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые от COVID-19 клиенты. Это, по мнению главного санитарного врача страны, поможет уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан.

В Украине с начала кампании по вакцинации привито 3 млн 60 тыс. 561 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 млн 702 тыс. 884.

Напомним, что вакцину препарата Comirnaty от Pfizer-BioNTech после первой дозы в Украине позволят совместить с м-РНК вакциной Moderna.

Источник: «Апостроф»