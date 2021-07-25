В США озвучили темы встречи Байдена и Зеленского

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Переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне будут включать обсуждение прежде всего тем безопасности, энергетики и программы реформ в Украине.

Об этом рассказал временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

В интервью «Радио Свобода» Кент сообщил, что проблемы безопасности включают различные виды российской агрессии против Украины — в том числе, агрессию в Черном море. По поводу программы реформ в Вашингтоне подразумевают изменения в сфере противодействия коррупции, в правосудии и реформу институций.

Особое внимание в Вашингтоне будет уделено энергетической безопасности. Кент также рассказал, что власти США выделяет на поддержку Украины около 750 млн долл. в год.

Он отметил, что при этом Киев поддерживают представители обеих ведущих партий — и демократы, и республиканцы.

Я думаю, что у нас очень надежный фундамент поддержки. Ежегодно наш Конгресс выделяет средства для поддержки Украины в различных отраслях — до 750 млн долл. в год. Есть четыре, максимум пять, других стран, которые получают такую ​​поддержку от нас ежегодно. И это не зависит от того, кто сидит в Белом доме. И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной, — сказал американский дипломат.

Он считает, что успех Украины является важным не только для этой страны, но и для всего региона.

Напомним, что встречу с Байденом Зеленскому назначили на 30 августа. Дату переговоров уже раскритиковали в США, поскольку в это время политическая жизнь в Вашингтоне неактивна, а Конгресс находится на каникулах.

Источник: «Радио Свобода»