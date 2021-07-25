Аваков отдыхает в Италии, фото — Новынарня

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Ракурс

Арсен Аваков в эти дни отдыхает в Италии. Уже бывший глава МВД в Инстаграм поделился фото своего отдыха на Аппенинах, куда он улетел сразу же после выхода в отставку.

Хорошего вам выходного, дамы и господа! — лаконично подписал фото Аваков.

Экс-министр не скрывает место отдыха. Недавно он поделился снимком с геолокацией Monti — это горный массив в центре Италии.

Аваков возглавлял министерство в течение семи лет. В соцсетях он на днях отметил, что больше не работает в МВД, а также сделал отметку о новой работе — «гражданин Украины».

Напомним, что в 2017 году Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии. Ее министр приобрел через фирму «Ferdico S.R.L». Об этом сообщал сайт «Наши деньги» со ссылкой на документы из бизнес-и имущественного реестров Италии.

Сам Аваков объяснял, что недвижимость — туристический бизнес (мини-отель) его жены в Италии. Как пишут «Наши деньги», вилла в коммуне Сан-Феличе-Чирчео (регион Лацио, к югу от Рима) насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 кв. м — на первом, втором этажах и в подвале.