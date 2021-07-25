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Ракурс
После шторма в Сочи туристы бросились собирать выброшенные морем тапочки (ВИДЕО)

После шторма в Сочи туристы бросились собирать выброшенные морем тапочки (ВИДЕО)

25 июл 2021, 16:54
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В российском городе Сочи Черное море после шторма выбросило на берег сотни тапочек и пляжных шлепанцев.

Россияне время не тратили — сбором и сортировкой выброшенных на берег тапочек занимались и мужчины, и женщины.

Необычный «подарок» от природы сняли на видео и разместили в сети. Как видно, сочинцы и приезжие туристы устроили импровизированный шопинг прямо на берегу моря. Люди собирали тапочки и шлепанцы, ходили вокруг «складов» с обувью и недовольно реагировали на то, что их снимают на видео. Кто-то примерял находки, другие пытались найти пару.


На днях в море близ Сочи видели торнадо. В этом курортном городе назначили и субботник, на котором жители и туристы должны были помочь с уборкой пляжей. Город сильно пострадал после шторма, на берег вынесло много мусора.

Источник: Ракурс


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