После шторма в Сочи туристы бросились собирать выброшенные морем тапочки (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n157894-posle-shtorma-v-sochi-turisty-brosilis-sobirat-vybroshennye-morem-tapochki-video.html

Ракурс

В российском городе Сочи Черное море после шторма выбросило на берег сотни тапочек и пляжных шлепанцев.

Россияне время не тратили — сбором и сортировкой выброшенных на берег тапочек занимались и мужчины, и женщины.

Необычный «подарок» от природы сняли на видео и разместили в сети. Как видно, сочинцы и приезжие туристы устроили импровизированный шопинг прямо на берегу моря. Люди собирали тапочки и шлепанцы, ходили вокруг «складов» с обувью и недовольно реагировали на то, что их снимают на видео. Кто-то примерял находки, другие пытались найти пару.

На днях в море близ Сочи видели торнадо. В этом курортном городе назначили и субботник, на котором жители и туристы должны были помочь с уборкой пляжей. Город сильно пострадал после шторма, на берег вынесло много мусора.