Після шторму в Сочі туристи кинулися збирати викинуті морем капці., скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n157894-pislya-shtormu-v-sochi-turysty-kynulysya-zbyraty-vykynuti-morem-kapci-video.html

Ракурс

У російському місті Сочі Чорне море після шторму викинуло на берег сотні капців та пляжних шльопанців.

Росіяни час не марнували — збором і сортуванням викинутих на берег капців займалися і чоловіки, і жінки.

Незвичайний «подарунок» від природи зняли на відео і розмістили в мережі. Як видно з нього, сочинці і приїжджі туристи влаштували імпровізований шопінг прямо на березі моря. Люди збирали капці і шльопанці, ходили навколо «складів» з взуттям і незадоволено реагували на те, що їх знімають на відео. Хтось приміряв знахідки, інші намагалися знайти пару.

Цими днями поблизу Сочі вирувала негода, у морі зафіксували навіть торнадо.

У цьому курортному місті мав відбутися навіть суботник, на якому жителі і туристи мали допомогти з прибиранням пляжів. Місто сильно постраждало після шторму, на берег винесло багато сміття.