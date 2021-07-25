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Ракурс
Після шторму в Сочі туристи кинулися збирати викинуті морем капці., скріншот відео

Після шторму в Сочі туристи кинулися збирати викинуті морем капці (ВІДЕО)

25 лип 2021, 16:54
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У російському місті Сочі Чорне море після шторму викинуло на берег сотні капців та пляжних шльопанців.

Росіяни час не марнували — збором і сортуванням викинутих на берег капців займалися і чоловіки, і жінки.

Незвичайний «подарунок» від природи зняли на відео і розмістили в мережі. Як видно з нього, сочинці і приїжджі туристи влаштували імпровізований шопінг прямо на березі моря. Люди збирали капці і шльопанці, ходили навколо «складів» з взуттям і незадоволено реагували на те, що їх знімають на відео. Хтось приміряв знахідки, інші намагалися знайти пару.

Цими днями поблизу Сочі вирувала негода, у морі зафіксували навіть торнадо.


У цьому курортному місті мав відбутися навіть суботник, на якому жителі і туристи мали допомогти з прибиранням пляжів. Місто сильно постраждало після шторму, на берег винесло багато сміття.

Джерело: Ракурс


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