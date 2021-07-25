Аваков відпочиває в Італії, фото — Новинарня

https://racurs.ua/ua/n157895-avakov-vidpochyvaie-v-italiyi-foto.html

Ракурс

Арсен Аваков у ці дні відпочиває в Італії. Вже колишній очільник МВС в Інстаграм поділився фото з відпочинку на Аппенінах, куди він відлетів відразу ж після виходу у відставку.

Гарного вам вихідного, пані та панове! — лаконічно підписав фото Аваков.

Екс-міністр не приховує місце відпочинку. Нещодавно він поділився знімком з геолокацією Monti — це гірський масив в центрі Італії.

Аваков очолював міністерство впродовж семи років. У соцмережах він днями зазначив, більше не працює в МВС, а також зробив позначку про нову роботу — «громадянин України».

Нагадаємо, що у 2017 році Аваков став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії. Її міністр придбав через фірму «Ferdico S.R.L». Про це повідомляв сайт «Наші гроші» з посиланням на документи з бізнесового та майнового реєстрів Італії.

Сам Аваков пояснював, що нерухомість — туристичний бізнес (міні-готель) його дружини в Італії. Як пишуть «Наші гроші», вілла в комуні Сан-Феліче-Чірчео (регіон Лаціо, на південь від Рима) нараховує 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів — на першому, другому поверхах та в підвалі.