У США озвучили теми зустрічі Байдена і Зеленського

https://racurs.ua/ua/n157896-u-ssha-ozvuchyly-temy-zustrichi-baydena-i-zelenskogo.html

Ракурс

Переговори Джо Байдена і Володимира Зеленського у Вашингтоні включатимуть обговорення насамперед тем безпеки, енергетики та програми реформ в Україні.

Про це розповів тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

В інтерв’ю «Радіо Свобода» Кент повідомив, що проблеми безпеки включають різні види російської агресії проти України — включаючи агресію в Чорному морі. Щодо програми реформ, то у Вашингтоні мають на увазі зміни в сфері протидії корупції, у правосудді та реформи інституцій.

Окрема увага у Вашингтоні буде приділена енергетичній безпеці. Кент також розповів, що влада США виділяє на підтримку України близько 750 млн дол. на рік.

Він зазначив, що при цьому Київ підтримують представники обох провідних партій — і демократи, і республіканці.

Я думаю, що у нас дуже надійний фундамент підтримки. Щорічно наш Конгрес виділяє кошти для підтримки України в різних галузях — до 750 млн дол. на рік. Мабуть, є чотири, максимум п’ять, інших країн, які отримують таку підтримку від нас щорічно. І це не залежить від того, хто сидить в Білому домі. І демократи, і республіканці разом підтримують Україну. І я думаю, що це не залежить від адміністрації, чиновників, що працюють з Україною, — сказав американський дипломат.

Він вважає, що успіх України є важливим не тільки для цієї країни, а й для всього регіону.

Нагадаємо, що зустріч із Байденом Зеленському призначили на 30 серпня. Дату переговорів вже розкритикували у США, оскільки у цей час політичне життя у Вашингтоні неактивне, а Конгрес перебуває на канікулах.

Джерело: «Радіо Свобода»