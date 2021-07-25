Привілеї для вакцинованих назвали в МОЗ, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n157897-pryvileyi-dlya-vakcynovanyh-nazvaly-v-moz.html

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Вакциновані українці під час нових посилених карантинів матимуть певні привілеї. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що щеплення від COVID-19 надасть працівникам додаткові переваги, наприклад, в Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість надання послаблень для таких осіб в період посилення обмежень.

Головний санлікар Ігор Кузін в інтерв’ю «Апострофу» заявив, що таку можливіст у відомстві «розглядають в майбутньому».

Йдеться про використання внутрішнього «ковідного» сертифікату. Це електронний документ, який громадяни зможуть згенерувати в додатку «Дія», який підтверджує факт щеплення від COVID-19.

Кузін зазначив, що подібні привілеї будуть запроваджуватися відповідною постановою Кабміну. Він вважає, що вакциновані українці під час карантину зможуть відвідувати різні заклади.

Розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені від COVID-19 клієнти. Це, на думку головного санітарного лікаря країни, допоможе зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян.

В Україні від початку кампанії з вакцинації щеплено 3 млн 60 тис. 561 людину, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 1 млн 702 тис. 884.

Нагадаємо, що вакцину препарату Comirnaty від Pfizer-BioNTech після першої дози в Україні дозволять поєднати із м-РНК вакциною Moderna.

Джерело: «Апостроф»