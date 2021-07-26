Ольга Харлан. Фото: Xsport

https://racurs.ua/ua/n157910-harlan-rozpovila-chomu-provalylasya-na-olimpiadi.html

Ракурс

Олімпіада-2021, яка проходить у Токіо, обернулася провалом для української шаблістки Ольги Харлан.

Спортсменка вилетіла після поразки в першому поєдинку. Свій провал вона прокоментувала на своїй сторінці в Facebook.

Шаблістка розповіла, що не змогла впоратися з емоціями, а відсутність змагань вплинула на неї негативно — вона перестала відчувати адреналін та смак перемог.

Чи розчарувала саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен у цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі й життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями. Іноді емоції керують нами. сьогодні так було й зі мною, — поділилася спортсменка.



Харлан додала, що її виступ «важко назвати фехтуванням» і зізнавалася, що хоче морально відпочити від спорту та пожити без шаблі через втому, яка супроводжувала її через підготовку до літніх Олімпійських ігор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дар’я Білодід стала першою українкою, яка здобула олімпійську нагороду на Іграх у Токіо. У вазі до 48 кг киянка виграла «бронзу» в дзюдо, але її мрія про «золото» розбилася.