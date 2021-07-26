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Наслідки ДТП у США, фото: Jeff Richards, St. George News
20 автомобілів зіткнулися через пилову бурю в США — семеро загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n157909-20-avtomobiliv-zitknulysya-cherez-pylovu-buru-v-ssha-semero-zagyblyh-foto.htmlРакурс
У США пилова буря в штаті Юта, яка засліпила водіїв, призвела до зіткнення 20 автомобілів. В результаті загинули щонайменше семеро осіб, ще кілька людей були госпіталізовані у важкому стані.
Інцидент стався 25 липня близько 17.00 за місцевим часом неподалік від міста Кенош, повідомляє видання The New York Times.
«Ніхто не міг бачити (дорогу — ред.), тому люди почали зупинятися — і тоді ви просто отримуєте ланцюгову реакцію, — зазначили у місцевій патрульній службі. — Це просто жахлива ситуація».
Зазначається, що місцевим чиновникам не було точно відомо, скільки саме постраждалих госпіталізували.
«Ми навіть не знаємо, скільки напевно були госпіталізовані, це настільки велика аварія», — наголосили в патрульній службі.
Рух по шосе, де сталися зіткнення, було перекрито на кілька годин.
Нагадаємо, у лютому в американському штаті Техас через обмерзання автодороги сталася масова ДТП — зіткнулися 133 автомобілі.
Джерело: The New York Times
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