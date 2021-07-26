Пігулки від коронавірусу почали випробовувати в Японії

Пігулки від коронавірусу. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157908-pigulky-vid-koronavirusu-pochaly-vyprobovuvaty-v-yaponiyi.html

Ракурс

Пігулки від коронавірусу почали випробовувати на людях у Японії. Унікальну розробку тестує фармацевтична компанія Shionogi.

Нові ліки будуть у формі таблеток, які потрібно приймати раз на день. Вони спроможні нейтралізувати вірус упродовж п’яти днів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Випробування пігулок від коронавірусу триватимуть до початку 2022 року. У них спочатку візьмуть участь від 50 до 100 жителів Японії. Пізніше число випробовуваних збільшать.

У разі успіху компанія розраховує почати співпрацю з однією з великих міжнародних корпорацій задля поширення ліків по всьому світу. Фармацевтична група Merck і компанія Pfizer раніше також почали тестувати препарати для лікування коронавірусу.

Зокрема, Pfizer заявила, що її таблетки для прийому двічі на день можуть з’явитися на ринку вже цього року. Вона готується розпочати випробування за участю 2 тис. пацієнтів.

Компанії прагнуть заповнити одну з найбільших прогалин у боротьбі з пандемією коронавірусу. Багато людей не хочуть вакцинуватися, а захворювання можуть виникати й у тих, кому зробили щеплення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину препарату Comirnaty від Pfizer-BioNTech після першої дози в Україні дозволять поєднати із м-РНК вакциною Moderna. Головний дорадчий орган українського Міністерства охорони здоровʼя — Національна технічна група експертів із питань імунізації — рекомендував дозволити за чіткою інструкцією змішування доз вакцин від коронавірусу.

Джерело: The Wall Street Journal