Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Таблетки от коронавируса. Фото: istock

Таблетки от коронавируса начали испытывать в Японии

26 июл 2021, 09:35
999

Таблетки от коронавируса начали испытывать на людях в Японии. Уникальную разработку тестирует фармацевтическая компания Shionogi.

Новые лекарства будут выпускать в форме таблеток, которые нужно принимать раз в день. Они способны нейтрализовать вирус в течение пяти дней. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Испытания таблеток от коронавируса продлятся до начала 2022 года. В них сначала примут участие от 50 до 100 жителей Японии. Позже число испытуемых увеличат.

В случае успеха компания рассчитывает сотрудничать с одной из крупных международных корпораций для распространения лекарств по всему миру. Фармацевтическая группа Merck и компания Pfizer ранее также начали тестировать препараты для лечения коронавируса.

В частности, Pfizer заявила, что ее таблетки для приема дважды в день могут появиться на рынке уже в этом году. Она готовится начать испытания с участием 2 тыс. пациентов.

Компании стремятся заполнить одну из крупнейших пробелов в борьбе с пандемией коронавируса. Многие люди не хотят вакцинироваться, а заболевание может возникать и у тех, кому сделали прививки.


Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину препарата Comirnaty от Pfizer-BioNTech после первой дозы в Украине позволят совместить с м-РНК вакциной Moderna. Главный совещательный орган украинского Министерства здравоохранения — Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации — рекомендовала разрешить по четкой инструкции смешивание доз вакцин от коронавируса.

Источник: The Wall Street Journal

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров