Таблетки от коронавируса начали испытывать в Японии

Таблетки от коронавируса. Фото: istock

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Ракурс

Таблетки от коронавируса начали испытывать на людях в Японии. Уникальную разработку тестирует фармацевтическая компания Shionogi.

Новые лекарства будут выпускать в форме таблеток, которые нужно принимать раз в день. Они способны нейтрализовать вирус в течение пяти дней. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Испытания таблеток от коронавируса продлятся до начала 2022 года. В них сначала примут участие от 50 до 100 жителей Японии. Позже число испытуемых увеличат.

В случае успеха компания рассчитывает сотрудничать с одной из крупных международных корпораций для распространения лекарств по всему миру. Фармацевтическая группа Merck и компания Pfizer ранее также начали тестировать препараты для лечения коронавируса.

В частности, Pfizer заявила, что ее таблетки для приема дважды в день могут появиться на рынке уже в этом году. Она готовится начать испытания с участием 2 тыс. пациентов.

Компании стремятся заполнить одну из крупнейших пробелов в борьбе с пандемией коронавируса. Многие люди не хотят вакцинироваться, а заболевание может возникать и у тех, кому сделали прививки.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину препарата Comirnaty от Pfizer-BioNTech после первой дозы в Украине позволят совместить с м-РНК вакциной Moderna. Главный совещательный орган украинского Министерства здравоохранения — Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации — рекомендовала разрешить по четкой инструкции смешивание доз вакцин от коронавируса.

Источник: The Wall Street Journal