Джо Байден. Фото: РБК

https://racurs.ua/n157907-bayden-ne-priedet-na-krymskuu-platformu-chto-sluchilos.html

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Джо Байден, президент США, и вице-президент Камала Харрис не будут посещать лично первый саммит «Крымской платформы».

США на этом событии представит член правительства, его имя пока не называется. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент в интервью «Радио Свобода».

От нас будет член кабинета (правительства США — ред.). То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно, — заявил Кент.

Американский чиновник добавил, что совместные действия по Крыму — это не только вопрос саммита «Крымской платформы», который запланирован на 23 августа, а должен быть постоянный длительный процесс.

Он отметил, что дипломаты постоянно должны вспоминать тему Крыму, потому что его аннексия стала беспрецедентным событием. Также важно, чтобы украинские эксперты сотрудничали с аналитическими кругами по всей Европе, чтобы там видели ситуацию с точки зрения Киева, а не Кремля, а для будущей деоккупации нужны действия на уровне общества.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск «Крымской платформы» и активизация действий украинских дипломатов на международной арене вызвала истерику в Москве.

Источник: Радио Свобода