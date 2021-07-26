Джо Байден. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n157907-bayden-ne-pryyide-na-krymsku-platformu-scho-trapylosya.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, та віце-президент Камала Гарріс не відвідуватимуть особисто перший саміт «Кримської платформи».

США на цій події представить член уряду, його ім’я поки не називають. Про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Від нас буде член кабінету (уряду США — ред.). Тобто це не буде президент, віцепрезидент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо, — заявив Кент.

Американський урядовець додав, що спільні дії щодо Криму — це не тільки питання саміту «Кримської платформи», який запланований на 23 серпня, а має бути постійним тривалим процесом.

Він наголосив, що дипломати постійно мусять згадувати тему Криму, тому що його анексія стала безпрецедентною подією. Також важливо, щоб українські експерти співпрацювали з аналітичними колами по всій Європі, аби там бачили ситуацію з точки зору Києва, а не Кремля, а для майбутньої деокупації потрібні дії на рівні суспільства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що запуск «Кримської платформи» й активізація дій українських дипломатів на міжнародній арені викликала істерику в Москві.

Джерело: Радіо Свобода