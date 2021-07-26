В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n157906-koronavirus-v-ukrayini-novyh-vypadkiv-bilshe-nij-tyh-hto-odujav-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися.

За минулу добу, 25 липня, зафіксовано ще 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, Серед них 11 дітей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 71;

Одеській області — 33;

Житомирській області — 17;

Вінницькій області — 14;

Харківській області — 12.

За минулу добу госпіталізували 256 хворих.

Померли за добу двоє хворих, одужали — 170 осіб.

За добу здійснено 15 тис. 795 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 248 тис. 663 особи;

одужали 2 млн 184 тис. 365 осіб;

померли 52 тис. 849 хворих.

Нагадаємо, в Україні планують дозволити змішувати вакцини від коронавірусу у «коктейлі».