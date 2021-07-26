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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні — нових випадків більше, ніж тих, хто одужав (ІНФОГРАФІКА)

26 лип 2021, 08:57
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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися.

За минулу добу, 25 липня, зафіксовано ще 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, Серед них 11 дітей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

  • Києві — 71;
  • Одеській області — 33;
  • Житомирській області — 17;
  • Вінницькій області — 14;
  • Харківській області — 12.

За минулу добу госпіталізували 256 хворих.

Померли за добу двоє хворих, одужали — 170 осіб.

За добу здійснено 15 тис. 795 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:


  • захворіли 2 млн 248 тис. 663 особи;
  • одужали 2 млн 184 тис. 365 осіб;
  • померли 52 тис. 849 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, в Україні планують дозволити змішувати вакцини від коронавірусу у «коктейлі».

Джерело: Ракурс


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