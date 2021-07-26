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В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус в Україні — нових випадків більше, ніж тих, хто одужав (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n157906-koronavirus-v-ukrayini-novyh-vypadkiv-bilshe-nij-tyh-hto-odujav-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися.
За минулу добу, 25 липня, зафіксовано ще 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, Серед них 11 дітей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 71;
- Одеській області — 33;
- Житомирській області — 17;
- Вінницькій області — 14;
- Харківській області — 12.
За минулу добу госпіталізували 256 хворих.
Померли за добу двоє хворих, одужали — 170 осіб.
За добу здійснено 15 тис. 795 тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 248 тис. 663 особи;
- одужали 2 млн 184 тис. 365 осіб;
- померли 52 тис. 849 хворих.
Нагадаємо, в Україні планують дозволити змішувати вакцини від коронавірусу у «коктейлі».
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