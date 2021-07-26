У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n157905-yakym-bude-perebig-covid-19-mojna-vyznachyty-vje-na-pochatku-zahvoruvannya-ucheni.html

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Рання противірусна реакція в носі може вказати на те, яким буде перебіг коронавірусної хвороби COVID-19.

Це встановила команда американських вчених, повідомляє прес-служба Broad Institute.

Дослідники вивчали клітини, зібрані за допомогою мазків з носа на момент постановки діагнозу, як для пацієнтів легкої, так і для важкої форми COVID-19. В результаті було встановлено, що:

клітини, взяті у пацієнтів, у яких згодом розвинулася важка форма захворювання, мали противірусну реакцію (зумовлену сімейством білків, що називаються інтерферонами) приглушену порівняно з тими, у кого розвинулася легка форма;

у пацієнтів з важкою формою COVID-19 була підвищена кількість запальних макрофагів — імунних клітин, які сприяють розвитку запалення, яке часто фіксують при важкому або смертельному перебігу COVID-19.

Тобто, це спростовує поширену версію, що важка форма коронавірусу починає розвиватися лише після того, як організм не впорався з легким перебігом захворювання.

Оскільки ці зразки були взяті задовго до того, як COVID-19 досяг найвищого стану хвороби у пацієнтів, вони свідчать, що перебіг COVID-19 може визначатися початковою або дуже ранньою реакцією епітеліальних і імунних клітин носа на вірус, — наголошують учені.



Відсутність сильної початкової противірусної реакції може дозволити вірусу поширюватися швидше, збільшуючи шанси переходу від верхніх до нижніх дихальних шляхів, тоді як набір запальних імунних клітин може сприяти виникненню небезпечного запалення при важкій формі захворювання, — додають дослідники.

Нагадаємо, нещодавно учені встановили, що COVID-19 викликає погіршення інтелекту, який згодом не відновлюється після одужання.