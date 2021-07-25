26 липня – які свята відзначають і в кого день ангела, фото — Коралі

https://racurs.ua/ua/n157904-26-lypnya-yaki-svyata-vidznachaut-i-v-kogo-den-angela.html

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26 липня за народним календарем — день Гавриїла. Його шанують як одного з найголовніших ангелів і кілька разів його згадують в Біблії. Саме він передбачив пророку Даниїлу, як складеться доля єврейського народу, повідомив Марії про народження Христа. Гавриїл завжди був поруч з Марією і охороняв її.

26 липня іменини відзначають власники таких імен: Гавриїл, Маркіян, Степан (Стефан), Юліан.

26 червня у деяких країнах відзначають День парашутиста. Цього дня 2000 року британський повітроплавць Адріан Ніколас, який здійснив понад 8 тис. стрибків у 30 країнах світу, довів, що саме Леонардо да Вінчі, який склав дизайн першого парашута у 1485 році, має повне право називатися автором цього винаходу. Випробуваний Адріаном екземпляр, сконструйований за ескізами да Вінчі, виявився цілком робочим парашутом.

Цього дня у світовій історії та в історії України відбулися цікаві події.

У 1722 році англійські колонії оприлюднили декларацію, в якій оголошувалася війна індіанцям, при цьому за скальп індійця було обіцяно від 15 до 100 фунтів.

У 1858 році перший єврей (Барон Ротшильд) став членом англійського парламенту, а у 1887 році вийшов перший підручник міжнародної мови есперанто.

Напередодні Першої світової війни у 1914 році 26 липня Австро-Угорщина оголосила загальну мобілізацію і почала стягувати війська до кордону з Російською імперією.

У 1974 році Франція провела ядерні випробування на атолі Муруроа. 26 липня народився другий (після Шекспіра) за популярністю драматург в англійському театрі, лауреат Нобелівської премії з літератури і володар премії «Оскар» Джордж Бернард Шоу. Це сталося у 1856 році.

У 1971 році стартував американський космічний корабель «Аполлон-15», який 30 липня здійснив посадку на Місяць.

Цього дня на маріупольському заводі «Азовсталь» (Україна) запрацювала перша домна, а у 1929 році в СРСР на екрани вийшов фільм Олександра Довженка «Арсенал».

26 липня 1948 року Велика Британія і США підписали умови реалізації «плану Маршалла» (плану допомоги країнам Європи).

26 липня 1943 року — день народження вокаліста групи The Rolling Stones Міка Джаггера, а у 1959 році американський кіноактор Кевіна Спейсі.