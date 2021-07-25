Над Норвегією вибухнув великий метеорит

https://racurs.ua/ua/n157903-nad-norvegiieu-vybuhnuv-velykyy-meteoryt-video.html

Ракурс

У ніч на неділю на півдні Норвегії зафіксували падіння великого метеорита. Спалах від його згоряння був настільки потужним, що околиці на кілька секунд осяяло майже денне світло.

Euronews повідомляє, що швидкість падіння небесного тіла, поміченого близько години ночі за місцевим часом, досягала 15−20 км за секунду. Уламки метеорита могли впасти в лісовій місцевості за 60 км на захід від Осло.

Даних про руйнування і постраждалих немає.

20 березня сейсмологи зафіксували падіння метеорита на сході Куби. Космічний об'єкт впав в районі міста Моа кубинської провінції Ольгин. Очевидці побачили червоний і білий світ, за яким послідували два вибухи. За словами людей, вони при цьому не відчули поштовхів і вибухів.

Джерело: Euronews