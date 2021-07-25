Спека і зливи повертаються — погода на 26 липня, фото — Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 26 липня очікується переважно сонячна та спекотна, у західних областях можливий дощ. Повітря у більшості областей нагріється сильніше за +30°.

Удень стовпчики термометрів покажуть від +27° до +32°. Вночі буде тепло — від +14 до +20. Вітер південно-східний 5−10 м/с на заході і північно-східний на сході країни, повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 26 липня буде сонячною. Вночі температура повітря опуститься до позначки +17°, а вдень підніметься до +27°…+29°.

Погода в Харкові знову буде спекотною. Удень стовпчики термометра застигнуть на рівні +30…+32°.

В курортній Одесі повітря прогріється до +32° вдень, вночі стовпчики термометрів покажуть +19°.

Погода у Львові порадує теплом, але синоптики прогнозують удень дощ. Температурні показники будуть такими: уночі +15…+17° тепла, а вдень +27…+29° тепла.

Погода в Карпатах 26 липня буде теплою. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +14° до +16° тепла, а вдень температура сягне +30°.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 липня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.