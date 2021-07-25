В «Євросолідарності» потролили силовиків, анонсувавши відпустку Порошенка, фото — Reuters

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Ракурс

Петро Порошенко їде відпочивати у Хорватію. Про відпустку лідера «Європейської солідарності» повідомила прес-служба партії.

В цій політичній силі не втрималися від тролінгу, анонсуючи відпочинок п’ятого президента України. «Євросолідарність» вирішила застерегти силові структури від стеження за Порошенком, тому відкрито повідомила, коли і куди поїде відпочивати їхній лідер.

Для економії державних коштів, у зв’язку з незаконними вказівками прикордонникам, розвідникам і СБУ-шникам стежити за лідером опозиції, повідомляємо: з 25 по 29 липня Петро Порошенко перебуватиме у Хорватії. Радимо всі незаконні вказівки силовикам скасувати, — написали в прес-службі «ЄС».



В Порошенка також очікують детальний звіт про відпочинок Володимира Зеленського, Андрія Єрмака, Андрія Смирнова і Кирила Тимошенка (посадовці Офісу президента).

Нагадаємо, що неафішований відпочинок на Мальдівських островах президента України Порошенка з 1 по 8 січня 2018 року коштував не менше 500 тис. дол. Цього року родина Порошенка на Різдво нібито літала в Еквадор.