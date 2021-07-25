Разумков хоче забрати в Данілова функцію формувати «реєстр олігархів»

https://racurs.ua/ua/n157900-razumkov-hoche-zabraty-v-danilova-funkciu-formuvaty-reiestr-oligarhiv.html

Ракурс

Закон про олігархів пропонує істотно відкоригувати спікер Ради Дмитро Разумков. Він пропонує забрати в Ради національної безпеки і оборони можливість формувати так званий реєстр олігархів.

У проголосованому в першому читанні варіанті президентського закону цим питанням займається РНБО.

Разумков вважає, що така позиція створює конфлікт інтересів, бо представники великого бізнесу контактують із членами РНБО і можуть впливати на формування списку. В програмі «Велика деолігархізація» на телеканалі «Україна» Разумков заявив, що рішення щодо реєстрів повинні приймати не ті самі представники влади, з якими може контактувати бізнес.

Спікер пропонує правки, які б створили в НАЗК незалежну комісію. Вона, за версією Разумкова, формується на конкурсній основі, є незалежною і не потребує для функціонування додаткових коштів, оскільки функціонує при НАЗК.

Це зніме будь-які питання — а чому той потрапив, а той не потрапив до переліку олігархів, — заявив Разумков.

А от ініціативу декларування держслужбовцями зустрічей із олігархами Разумков підтримує.

Він пропонує поширити цю систему і на можливих посередників, які потенційно можуть організовувати такі зустрічі.

Разумков є членом РНБО, але вже кілька місяців критикує законопроект Зеленського через ймовірний конфлікт інтересів щодо формуванням «реєстру олігархів».