Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Камери фіксації порушення ПДР запрацюють у нових регіонах - список від МВС

Камери фіксації порушення ПДР запрацюють у нових регіонах — список МВС

25 лип 2021, 19:10
999

Кількість камер автофіксації правил дорожнього руху в Україні збільшиться. Вони 26 липня з’являться у ще двох областях і містах країни.

З 12.00 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький і Харків запрацює 11 камер фіксації правопорушень, які будуть контролювати дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Прес-служба МВС України в Telegram повідомила, що за рік функціонування системи автофіксації кількість подій з ознаками правопорушення, які потрапили на трасах в об'єктив камер, знизилася майже в 10 разів.

Схема розташування нових камер буде такою:


Раніше «Ракурс» повідомляв, що МВС планувало закупити камери-фантоми, які фіксуватимуть швидкість автомобіля в русі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів