Камери фіксації порушення ПДР запрацюють у нових регіонах - список від МВС

https://racurs.ua/ua/n157899-kamery-fiksaciyi-porushennya-pdr-zapracuut-u-novyh-regionah-spysok-mvs.html

Ракурс

Кількість камер автофіксації правил дорожнього руху в Україні збільшиться. Вони 26 липня з’являться у ще двох областях і містах країни.

З 12.00 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький і Харків запрацює 11 камер фіксації правопорушень, які будуть контролювати дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Прес-служба МВС України в Telegram повідомила, що за рік функціонування системи автофіксації кількість подій з ознаками правопорушення, які потрапили на трасах в об'єктив камер, знизилася майже в 10 разів.

Схема розташування нових камер буде такою:

Раніше «Ракурс» повідомляв, що МВС планувало закупити камери-фантоми, які фіксуватимуть швидкість автомобіля в русі.