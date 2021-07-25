Камеры фиксации нарушений ПДД заработают в новых регионах — список МВД

https://racurs.ua/n157899-kamery-fiksacii-narusheniy-pdd-zarabotaut-v-novyh-regionah-spisok-mvd.html

Ракурс

Количество камер автофиксации правил дорожного движения в Украине увеличится. Они 26 июля появятся в еще двух областях и городах страны.

С 12.00 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработает 11 камер фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Пресс-служба МВД Украины в Telegram сообщила, что за год функционирования системы автофиксации количество событий с признаками правонарушения, которые попали на трассах в объектив камер, снизилось почти в 10 раз.

Схема расположения новых камер будет такой:

Ранее «Ракурс» сообщал, что МВД планировало закупить камеры-фантомы, которые будут фиксировать скорость автомобиля в движении.