Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Камеры фиксации нарушений ПДД заработают в новых регионах — список МВД

Камеры фиксации нарушений ПДД заработают в новых регионах — список МВД

25 июл 2021, 19:10
999

Количество камер автофиксации правил дорожного движения в Украине увеличится. Они 26 июля появятся в еще двух областях и городах страны.

С 12.00 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработает 11 камер фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Пресс-служба МВД Украины в Telegram сообщила, что за год функционирования системы автофиксации количество событий с признаками правонарушения, которые попали на трассах в объектив камер, снизилось почти в 10 раз.

Схема расположения новых камер будет такой:


Ранее «Ракурс» сообщал, что МВД планировало закупить камеры-фантомы, которые будут фиксировать скорость автомобиля в движении.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров