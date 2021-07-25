Разумков хочет забрать у Данилова функцию формирования «реестра олигархов»

https://racurs.ua/n157900-razumkov-hochet-zabrat-u-danilova-funkciu-formirovaniya-reestra-oligarhov.html

Ракурс

Закон об олигархах предлагает существенно откорректировать спикер Рады Дмитрий Разумков. Он предлагает забрать у Совета национальной безопасности и обороны возможность формировать так называемый реестр олигархов.

В проголосованном в первом чтении варианте президентского закона этим вопросом занимается СНБО.

Разумков считат, что такая позиция создает конфликт интересов, так как представители крупного бизнеса контактируют с членами СНБО и могут влиять на формирование списка. В программе «Большая деолигархизация» на телеканале «Украина» Разумков заявил, что решение о реестре должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес.

Спикер предлагает поправки к закону, которые бы создали в НАПК независимую комиссию. Она, по версии Разумкова, формируется на конкурсной основе, является независимой и не требует для функционирования дополнительные средства, поскольку функционирует при НАПК.

Это снимет любые вопросы — а почему тот попал, а тот не попал в перечень олигархов, — заявил Разумков.

А вот инициативу декларирования госслужащими встреч с олигархами Разумков поддерживает.

Он предлагает распространить эту систему и на возможных посредников, которые могут организовывать такие встречи.

Разумков является членом СНБО, но уже несколько месяцев критикует законопроект Зеленского из-за вероятного конфликта интересов по формированием «реестра олигархов».