В «Евросолидарности» потроллили силовиков, анонсировав отпуск Порошенко, фото — Reuters

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Ракурс

Петр Порошенко едет отдыхать в Хорватию. Об отпуске лидера «Европейской солидарности» сообщила пресс-служба партии.

В этой политической силе не удержались от троллинга, анонсируя отдых пятого президента Украины. «Евросолидарность» решила предостеречь силовые структуры от слежения за Порошенко, поэтому открыто сообщила, когда и куда поедет отдыхать их лидер.

Для экономии государственных средств, в связи с незаконными указаниями пограничникам, разведчикам и СБУшникам следить за лидером оппозиции, сообщаем: с 25 по 29 июля Петр Порошенко будет находиться в Хорватии. Советуем все незаконные указания силовикам отменить, — написали в пресс-службе «ЕС».



У Порошенко также ожидают подробный отчет об отдыхе Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Андрея Смирнова и Кирилла Тимошенко (должностные лица Офиса президента).

Напомним, что неафишируемый отдых на Мальдивских островах президента Украины Порошенко с 1 по 8 января 2018 года стоил не менее 500 тыс. долл. В этом году семья Порошенко на Рождество якобы летала в Эквадор.