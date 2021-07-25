Жара и ливни возвращаются — погода в Украине 26 июля (КАРТА)https://racurs.ua/n157902-jara-i-livni-vozvraschautsya-pogoda-v-ukraine-26-iulya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 26 июля ожидается преимущественно солнечная и жаркая, в западных областях возможен дождь. Воздух в большинстве областей нагреется сильнее +30°.
Днем столбики термометров покажут от +27° до +32°. Ночью будет тепло — от +14 до +20. Ветер юго-восточный 5−10 м/с на западе и северо-восточный на востоке страны, сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 26 июля будет солнечной. Ночью температура воздуха опустится до отметки +17°, а днем поднимется до +27°…+29°.
Погода в Харькове снова будет жаркой. Днем столбики термометра застынут на уровне +30… +32°.
В курортной Одессе воздух прогреется до +32° днем, ночью столбики термометров покажут +19°.
Погода во Львове порадует теплом, но синоптики прогнозируют днем дождь. Температурные показатели будут следующими: ночью +15… +17° тепла, а днем +27…+29° тепла.
Погода в Карпатах 26 июля будет теплой. Столбики термометров ночью покажут от +14° до +16° тепла, а днем температура достигнет +30°.
Геомагнитная обстановка в Украине 26 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.