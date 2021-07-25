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Жара и ливни возвращаются — погода на 26 июля, фото — Ракурс

Жара и ливни возвращаются — погода в Украине 26 июля (КАРТА)

25 июл 2021, 20:52
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Погода в Украине 26 июля ожидается преимущественно солнечная и жаркая, в западных областях возможен дождь. Воздух в большинстве областей нагреется сильнее +30°.

Днем столбики термометров покажут от +27° до +32°. Ночью будет тепло — от +14 до +20. Ветер юго-восточный 5−10 м/с на западе и северо-восточный на востоке страны, сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 26 июля будет солнечной. Ночью температура воздуха опустится до отметки +17°, а днем ​​поднимется до +27°…+29°.

Погода в Харькове снова будет жаркой. Днем столбики термометра застынут на уровне +30… +32°.

В курортной Одессе воздух прогреется до +32° днем, ночью столбики термометров покажут +19°.

Погода во Львове порадует теплом, но синоптики прогнозируют днем ​​дождь. Температурные показатели будут следующими: ночью +15… +17° тепла, а днем ​​+27…+29° тепла.

Погода в Карпатах 26 июля будет теплой. Столбики термометров ночью покажут от +14° до +16° тепла, а днем ​​температура достигнет +30°.

Погода на 26 июля. Карта: Укргидрометцентр


Геомагнитная обстановка в Украине 26 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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