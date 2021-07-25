Над Норвегией взорвался крупный метеорит

https://racurs.ua/n157903-nad-norvegiey-vzorvalsya-krupnyy-meteorit-video.html

Ракурс

В ночь на воскресенье, 25 июля, на юге Норвегии зафиксировали падение крупного метеорита. Вспышка от его сгорания была настолько мощной, что окрестности на несколько секунд осенил почти дневной свет.

Euronews сообщает, что скорость падения небесного тела, замеченного около часа ночи по местному времени, достигала 15−20 км в секунду. Обломки метеорита могли упасть в лесной местности в 60 км к западу от Осло.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

20 марта сейсмологи зафиксировали падение метеорита на востоке Кубы. Космический объект упал в районе города Моа кубинской провинции Ольгин. Очевидцы увидели красный и белый свет, за которым последовали два взрыва. По словам людей, они при этом не почувствовали толчков и взрывов.

Источник: Euronews