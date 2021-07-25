26 июля — какие праздники отмечают и у кого день ангела

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26 июля по народному календарю — день Гавриила. Его почитают как одного из главных ангелов и несколько раз его вспоминают в Библии. Именно он предсказал пророку Даниилу, как сложится судьба еврейского народа, сообщил Марии о рождении Христа. Гавриил всегда был рядом с Марией и охранял ее.

26 июля именины отмечают владельцы таких имен: Гавриил, Маркиан, Степан (Стефан), Юлиан.

26 июня в некоторых странах отмечают День парашютиста. В этот день в 2000 году британский воздухоплавателей Адриан Николас, который совершил более 8 тыс. прыжков в 30 странах мира, показал, что именно Леонардо да Винчи, который нарисовал дизайн первого парашюта в 1485 году, имеет полное право называться автором этого изобретения. Испытанный Адрианом экземпляр, сконструированный по эскизам да Винчи, оказался вполне рабочим парашютом.

В этот день в мировой истории и в истории Украины состоялись интересные события.

В 1722 году английские колонии обнародовали декларацию, в которой объявлялась война индейцам, при этом за скальп индейца было обещано от 15 до 100 фунтов.

В 1858 году первый еврей (барон Ротшильд) стал членом английского парламента, а в 1887 году вышел первый учебник международного языка эсперанто.

Накануне Первой мировой войны в 1914 году 26 июля Австро-Венгрия объявила всеобщую мобилизацию и начала стягивать войска к границе с Российской империей.

В 1974 году Франция провела ядерные испытания на атолле Муруроа. 26 июля родился второй (после Шекспира) по популярности драматург в английском театре, лауреат Нобелевской премии по литературе и обладатель премии «Оскар» Джордж Бернард Шоу. Это произошло в 1856 году.

В 1971 году стартовал американский космический корабль «Аполлон-15», который 30 июля совершил посадку на Луну.

В этот день на мариупольском заводе «Азовсталь» (Украина) заработала первая домна, а в 1929 году в СССР на экраны вышел фильм Александра Довженко «Арсенал».

26 июля 1948 года Великобритания и США подписали условия реализации «плана Маршалла» (плана помощи странам Европы).

26 июля 1943 года — день рождения вокалиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера, а в 1959 году родился американский киноактераКевина Спейси.