В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Ранняя противовирусная реакция в носу может указать на то, каким будет течение коронавирусной болезни COVID-19.

Это установила команда американских ученых, сообщает пресс-служба Broad Institute.

Исследователи изучали клетки, собранные с помощью мазков из носа на момент постановки диагноза, как для пациентов легкой, так и для тяжелой формы COVID-19. В результате было установлено, что:

клетки, взятые у пациентов, у которых впоследствии развилась тяжелая форма заболевания, имели противовирусную реакцию (обусловленную семейством белков, называемых интерферонами) приглушенную по сравнению с теми, у кого развилась легкая форма;

у пациентов с тяжелой формой COVID-19 было повышено количество воспалительных макрофагов — иммунных клеток, которые способствуют развитию воспаления, которое часто фиксируют при тяжелом или смертельном течении COVID-19.

То есть, это опровергает распространенную версию, что тяжелая форма коронавируса начинает развиваться только после того, как организм не справился с легким течением заболевания.

Поскольку эти образцы были взяты задолго до того, как COVID-19 достиг наивысшего состояния болезни у пациентов, они свидетельствуют, что течение COVID-19 может определятся начальной или очень ранней реакцией эпителиальных и иммунных клеток носа на вирус, — подчеркивают ученые.



Отсутствие сильной начальной противовирусной реакции может позволить вирусу распространяться быстрее, увеличивая шансы перехода от верхних к нижним дыхательным путям, тогда как набор воспалительных иммунных клеток может способствовать развитию опасного воспаления при тяжелой форме заболевания, — добавляют исследователи.

Напомним, недавно ученые установили, что COVID-19 вызывает ухудшение интеллекта. Интеллект впоследствии не восстанавливается после выздоровления.