В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться.

За минувшие сутки, 25 июля, зафиксированы еще 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 11 детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 71;

Одесской области — 33;

Житомирской области — 17;

Винницкой области — 14;

Харьковской области — 12.

За минувшие сутки госпитализировали 256 больных.

Умерли за сутки двое больных, выздоровели — 170 человек.

За сутки проведены 15 тыс. 795 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 248 тыс. 663 человека;

выздоровели 2 млн 184 тыс. 365 человек;

умерли 52 тыс. 849 больных.

Напомним, в Украине планируют разрешить смешивать вакцины от коронавируса в «коктейли».