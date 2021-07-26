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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:
Коронавирус в Украине — новых случаев больше, чем выздоровевших (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n157906-koronavirus-v-ukraine-novyh-sluchaev-bolshe-chem-vyzdorovevshih-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться.
За минувшие сутки, 25 июля, зафиксированы еще 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 11 детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 71;
- Одесской области — 33;
- Житомирской области — 17;
- Винницкой области — 14;
- Харьковской области — 12.
За минувшие сутки госпитализировали 256 больных.
Умерли за сутки двое больных, выздоровели — 170 человек.
За сутки проведены 15 тыс. 795 тестирований на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 248 тыс. 663 человека;
- выздоровели 2 млн 184 тыс. 365 человек;
- умерли 52 тыс. 849 больных.
Напомним, в Украине планируют разрешить смешивать вакцины от коронавируса в «коктейли».
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