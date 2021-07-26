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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Коронавирус в Украине — новых случаев больше, чем выздоровевших (ИНФОГРАФИКА)

26 июл 2021, 08:57
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться.

За минувшие сутки, 25 июля, зафиксированы еще 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 11 детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Киеве — 71;
  • Одесской области — 33;
  • Житомирской области — 17;
  • Винницкой области — 14;
  • Харьковской области — 12.

За минувшие сутки госпитализировали 256 больных.

Умерли за сутки двое больных, выздоровели — 170 человек.

За сутки проведены 15 тыс. 795 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:


  • заболели 2 млн 248 тыс. 663 человека;
  • выздоровели 2 млн 184 тыс. 365 человек;
  • умерли 52 тыс. 849 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в Украине планируют разрешить смешивать вакцины от коронавируса в «коктейли».

Источник: Ракурс


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