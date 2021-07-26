Последствия ДТП в США, фото: Jeff Richards, St. George News

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В США пылевая буря в штате Юта, которая ослепила водителей, привела к столкновению 20 автомобилей. В результате погибли по меньшей мере семь человек, еще несколько человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 25 июля около 17.00 по местному времени недалеко от города Кенош, сообщает издание The New York Times.

Никто не мог видеть (дорогу — ред.), Поэтому люди начали останавливаться — и тогда вы просто получаете цепную реакцию, — отметили в местной патрульной службе. — Это просто ужасная ситуация.

Отмечается, что местным чиновникам не было точно известно, сколько именно пострадавших госпитализировали.

Мы даже не знаем, сколько точно были госпитализированы, это настолько крупная авария, — подчеркнули в патрульной службе.

Движение по шоссе, где произошли столкновения, было перекрыто на несколько часов.

Напомним, в феврале в американском штате Техас из-за обледенения автодороги произошло массовое ДТП — столкнулись 133 автомобиля.

Источник: The New York Times