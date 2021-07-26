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Последствия ДТП в США, фото: Jeff Richards, St. George News
20 автомобилей столкнулись из-за пыльной бури в США — семеро погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n157909-20-avtomobiley-stolknulis-iz-za-pylnoy-buri-v-ssha-semero-pogibshih-foto.htmlРакурс
В США пылевая буря в штате Юта, которая ослепила водителей, привела к столкновению 20 автомобилей. В результате погибли по меньшей мере семь человек, еще несколько человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел 25 июля около 17.00 по местному времени недалеко от города Кенош, сообщает издание The New York Times.
Никто не мог видеть (дорогу — ред.), Поэтому люди начали останавливаться — и тогда вы просто получаете цепную реакцию, — отметили в местной патрульной службе. — Это просто ужасная ситуация.
Отмечается, что местным чиновникам не было точно известно, сколько именно пострадавших госпитализировали.
Мы даже не знаем, сколько точно были госпитализированы, это настолько крупная авария, — подчеркнули в патрульной службе.
Движение по шоссе, где произошли столкновения, было перекрыто на несколько часов.
Напомним, в феврале в американском штате Техас из-за обледенения автодороги произошло массовое ДТП — столкнулись 133 автомобиля.
Источник: The New York Times
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