Ольга Харлан. Фото: Xsport

https://racurs.ua/n157910-harlan-rasskazala-pochemu-provalilas-na-olimpiade.html

Ракурс

Олимпиада-2021, которая проходит в Токио, обернулась провалом для украинской саблистки Ольги Харлан.

Спортсменка вылетела после поражения в первом поединке. Свой провал она прокомментировала на странице в Facebook.

Саблистка рассказала, что не смогла справиться с эмоциями, а отсутствие соревнований повлияло на нее отрицательно — она перестала чувствовать адреналин и вкус побед.

Разочаровала ли я себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями. Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной, — поделилась спортсменка.



Харлан добавила, что ее выступление «трудно назвать фехтованием», и признавалась, что хочет морально отдохнуть от спорта и пожить без сабли из-за усталости, которая сопровождала ее во время подготовки к летним Олимпийским играм.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дарья Билодид стала первой украинкой, которая получила олимпийскую награду на Играх в Токио. В весе до 48 кг киевлянка выиграла «бронзу» в дзюдо, но ее мечта о «золоте» разбилась.