Повені. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n157914-raptovist-ta-ignoruvannya-ryzykiv-u-dsns-poyasnyly-chomu-ievropa-pishla-pid-vodu.html

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Повені в Європі пояснили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Там заявили, що у світі спостерігається загальна тенденція до збільшення кількості випадків стихійного лиха, спровокованих кліматичними змінами.

Специфіка цих явищ полягає у їх раптовому і швидкому перебігу, вважають у прес-службі ДСНС.

Так, рятувальники заявляють, що повінь у Німеччині в середині липня 2021 року забрала життя 160 осіб, майже 180 людей зникли безвісти. Майже 40 тис. осіб досі не мають доступу до електрики та водопроводу.

Причинами лиха стали багатогодинні зливи, недостатньо ефективна система попередження про природні катаклізми та неадекватне сприйняття місцевими інформації щодо можливих наслідків паводку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові потужні повені відбулися в Бельгії 24 липня після проливних злив та гроз. Складні погодні умови спостерігалися в районах південної франкомовної області Валлонії. Найбільше постраждали провінції Намюр та Валлонія-Брабант.