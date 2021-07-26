Кандидатуры на должность посла США в Киеве назвали СМИ

США. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n157916-kandidatury-na-doljnost-posla-ssha-v-kieve-nazvali-smi.html

Ракурс

Посол США в Украине может быть избран в ближайшее время. Две основные кандидатуры сейчас уже рассматриваются.

На должность посла Соединенных Штатов Америки (США) в Украине претендует посол страны в Сербии Энтони Годфри и посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что у Роземблюма больше шансов получить должность и стать послом в Украине.

Оба посла были назначены на свои должности в 2019 году. Даниэль Розенблюм в 2014—2018 годах работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии.

Он занимался управлением политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. В 2008—2014 годах Розенблюм был координатором содействии США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Энтони Годфри до своего назначения послом США в Сербии был заместителем посла США в России, а также работал в Бюро Госдепа в делах Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.

Напомним, ранее мы сообщали, что заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент заявил, что сейчас идет процесс отбора кандидатур среди американских дипломатов. Он отметил, что в конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без послов. Кент также добавил, что в Киеве по традиции работали дипломаты с опытом во внешней политике.

Источник: Зеркало недели